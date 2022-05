Noi siamo tutto, il cast del film

Noi siamo tutto (titolo originale Everything, Everything) è un film del 2017 diretto da Stella Meghie. La pellicola è tratta dell'omonimo romanzo di Nicola Yoon. La storia ruota attorno a Madeline "Maddy" Whittier, 18enne affetta da una grave immunodeficienza combinata che la costringe a vivere chiusa in casa. Un giorno, però, si innamora del suo vicino, Olly. Il legame con il ragazzo servirà a Madeline per indagare realmente sulla propria malattia e la porterà a scoprire un importante segreto. Vediamo il cast