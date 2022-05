Liam Neeson sarà il protagonista del film Thug

Come riportato in esclusiva da Deadline, Hans Petter Moland dirigerà il film con Liam Neeson, classe 1952

Stando a quanto riportato, il film racconterà la storia di un anziano gangster di San Pedro, interpretato proprio da Liam Neeson ( FOTO ), intenzionato a riconnettersi con i propri figli per correggere gli errori del passato, ma il mondo criminale non sembrerà voler allontanare la presa.

approfondimento

Blacklight, il trailer del film con Liam Neeson

Non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda gli altri nomi del cast e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli relativi alla pellicola.