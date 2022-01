Blacklight, il trailer del film con Liam Neeson

L’addio al cinema d’azione non si è ancora concretizzato per Liam Neeson, pronto a lottare contro tutto e tutti per salvare la propria famiglia

Si avvicina l’uscita del nuovo film del prolifico Liam Neeson, impegnato in un thriller che uscirà al cinema negli Stati Uniti il prossimo 11 febbraio 2022 . Una pellicola diretta da Mark Williams, che ha già lavorato con l’attore nordirlandese nel 2020 in Honest Thief. Per il ruolo da antagonista è stato scelto Aidan Quinn, negli ultimi anni visto in film come Spiked e Change in the Air.

Da solo contro il mondo dovrà mettere alla prova tutte le proprie esperienze per avere la meglio contro chi riteneva un amico. Un classico action thriller , dunque. Gli ultimi sprazzi di una parte della sua carriera che Liam Neeson intende lasciarsi alle spalle. Nel 2020 ha infatti detto addio al genere : “Ho più di 65 anni. Il pubblico finirà per annoiarsi vedendomi fare sempre questo tipo di film”.

Blacklight, trama e cast

Travis Block è un esperto risolutore freelance per contro del governo. Ha condotto una vita di pericoli, operando sotto copertura e sporcandosi le mani così a lungo da rischiare di perdere tutto ciò che può conta per lui. Intende fare un passo indietro, finalmente, provando a essere un nonno presente per sua nipote. Ha fallito con sua figlia e non intende compiere lo stesso errore.

Nulla va però come pensava. Scopre infatti l’esistenza di un programma noto come Operation Unity, che colpisce cittadini comuni e innocenti. I motivi sono noti unicamente al suo superiore, il capo dell’FBI Robinson. Per questo Travis decide di ingaggiare una giornalista, facendosi aiutare per svelare la verità. Un passo falso che mette in pericolo la sua famiglia. Sua figlia viene investita e sua nipote rapita. Un incubo contro il quale Block proverà a lottare con tutte le sue forze.