Secondo successo cinematografico per gli Youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna, qui impegnati in una divertente avventura fantasy, che è diventata la produzione italiana ad aver incassato maggiormente nel 2021 e premiata con il David dello spettatore.

Dopo essersi aggiudicato il David di Donatello per il film che ha totalizzato il maggior numero di spettatori, arriva su Sky in prima tv, Me contro te - Il mistero della scuola incantata per la regia di Gianluca Leuzzi, con protagonisti i Me contro te, ovvero Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia), gli youtuber più amati dai bambini e non solo.

Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è la storia di una scuola bellissima che sta per riaprire dopo anni di abbandono e la cerimonia di inaugurazione vede due ospiti di eccezione, Luì e Sofì. oltre all'amico di nome Pongo. Ma in questa atmosfera perfetta c'è anche una presenza misteriosa e inquietante, quel del Signor S. I Me contro Te sfidare di nuovo il loro acerrimo nemico, che li costringerà a recuperare il misterioso tesoro che si dice sia nascosto proprio nella scuola. Un'avventura magica, che cavalcherà ancora una volta l'amicizia di Luì e Sofì con coraggio e leggerezza.

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono i protagonisti del lungometraggio, uscito nei cinema lo scorso agosto e i arrivo su Sky Cinema in prima tv. Firma la regia Gianluca Leuzzi, che aveva già lavorato dietro la macchina da presa per "La vendetta del Signor S", la sceneggiatura è ad opera di Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia, il DOP è Davide Crippa, le musiche sono state affidate a Steve della Casa e infine il montaggio è di Davide Cerfeda. La co-produzione vede la collaborazione di Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me contro Te.

LUÌ E SOFÌ: CHI SONO I PROTAGONISTI DEL FILM Luigi Calagna e Sofia Scalia, il duo di Me contro Te, sono una coppia di origini siciliane sbarcata su YouTube con il canale Me contro Te. Nel 2014 inizia la loro scalata al successo con la clip dal titolo “Il primo video di Luì e Sofì”. Il loro pubblico è prettamente caratterizzato da bambini e da adolescenti, con un canale da 5,86 milioni di iscritti, che sembra essere il proseguo naturale di programmi tv come “Bim Bum Bam” e “l’Albero Azzurro”. La loro fama è cresciuta talmente tanto da averli portati alla creazione della “Me contro Te srl”, di cui sono amministratori e con cui fatturano cifre da capogiro: nel 2018 il guadagno netto per Luì e Sofì è stato di 1,7 milioni di €.