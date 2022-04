David di Donatello, a "Me contro Te - Il Film" il premio spettatore

"Me contro Te: Il film – Il mistero della scuola incantata", secondo film dei celebri youtuber, diretto da Gianluca Leuzzi da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, si è aggiudicato il prestigioso premio per il maggior numero di biglietti venduti. Ad annunciarlo Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello.

La trama del film

"Me contro Te Il Film - Il Mistero della scuola incantata" racconta di una scuola bellissima che sta per riaprire dopo anni di abbandono. C’è una cerimonia di inaugurazione con due ospiti di eccezione, Lui e Sofi. E un amico ad attenderli, Pongo. Uno scenario perfetto su cui aleggia una presenza misteriosa e inquietante, il Signor S. I Me contro Te dovranno nuovamente misurarsi con la perfidia del loro acerrimo nemico che li costringerà a recuperare per lui il misterioso tesoro che si dice sia nascosto proprio nella scuola. Un'avventura magica, in

un mondo fatato e straordinario che Lui e Sofi affronteranno con coraggio e leggerezza in nome dell'amicizia.