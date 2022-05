David di Donatello, i film vincitori su Sky e NOW

Da Freaks Out a Qui rido io, passando per Ariaferma a Diabolik. Su Sky Cinema arrivano ben otto dei film premiati della 67esima edizione dei David di Donatello, tutti anche in streaming su NOW e On Demand su Sky. E su Primafila a maggio arriva anche Belfast premiato come miglior film internazionale

Miriam Leone sul red carpet dei David di Donatello 2022. FOTO

Sono già disponibili on demand: il film fantastico di Gabriele Mainetti FREAKS OUT (anche domenica 8 maggio alle 18.30 su Sky Cinema Due), premiato come migliore produzione, fotografia, scenografia, trucco, acconciatura ed effetti visivi; QUI RIDO IO (anche domenica 8 maggio alle 16.10 su Sky Cinema Due), biopic diretto da Mario Martone, con il premio a Eduardo Scarpetta come migliore attore non protagonista e quello ai costumi; ARIAFERMA (anche domenica 8 maggio alle 14.05 su Sky Cinema Due), film drammatico di Leonardo Di Costanzo, con il premio a Silvio Orlando come migliore attore protagonista e quello alla sceneggiatura originale. E ancora DIABOLIK (anche sabato 7 maggio alle 22.25 su Sky Cinema Uno), trasposizione cinematografica del fumetto delle sorelle Giussani firmata dai Manetti Bros, con il premio per la migliore canzone a Manuel Agnelli.