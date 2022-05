Il David di Donatello è probabilmente il premio più prestigioso che viene conferito in Italia per i film nostrani, una sorta di Premio Oscar ma a livello nazionale. Nella serata di ieri, martedì 3 maggio, all’interno degli studi di Cinecittà a Roma, sono stati assegnati i premi del 2022, consegnati personalmente dai conduttori Carlo Conti e Drusilla Foer. Tra le attrici vincitrici, spicca la classe 2004 Swamy Rotolo , la più giovane a conquistare l’ambito premio alla prima nomination per la sua interpretazione in A Chiara di Jonas Carpignano , regista con il quale ha collaborato anche in A Ciambra del 2017.

Tutto quello che c’è da sapere su Swamy Rotolo

Nata a Gioia Taura, in provincia di Reggio Calabria, nel 2004, Swamy Rotolo ha battuto nella premiazione dei David di Donatello altre attrici come Maria Nazionale (candidata per Qui rido io), Miriam Leone (candidata per Diabolik), Rosa Palasciano (candidata per Giulia) e Aurora Giovinazzo (candidata per Freaks Out). Il David di Donatello è senz’altro il riconoscimento di maggior valore ottenuto nella sua breve carriera, ma non è stato il primo. Sempre per A Chiara, infatti, Swamy Rotolo ha ottenuto il premio Europa Cinema Label della sezione Quinzaine des Realisateurs (selezione parallela a quella ufficiale al Festival del Cinema di Cannes) e lo scorso novembre è stata eletta miglior attrice protagonista nel Cairo International Film Festival che, come si desume, si svolge nella capitale dell’Egitto. La giovane attrice si è detta molto soddisfatta della sua interpretazione in A Chiara, dichiarando di essersi immedesimata pienamente nelle sue vicende: “Chiara è praticamente Swamy, perché in fondo io ho il suo stesso carattere. Abbiamo anche troppe cose in comune. Io farei la stessa cosa di Chiara, farei come lei”.

Tra le attrici di riferimento di Swamy Rotolo, come dichiarato in più di un’intervista, ci sono Alba Rohrwacher e Valeria Golino.