David di Donatello 2022, dove vedere i film premiati. FOTO

DISPONIBILE SU NETFLIX (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino vince il David di Donatello per il miglior film, per la miglior regia, per la miglior attrice non protagonista Teresa Saponangelo, miglior autore della fotografia.

