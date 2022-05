The Trainer, Lenny Kravitz nel cast del film

Come riportato in esclusiva da Deadline, Lenny Kravitz farà parte del cast del film

Dopo circa dieci anni di sviluppo, è finalmente entrata in produzione la pellicola basata su una storia originale di Vito Schnabel , coinvolto anche nella scrittura della sceneggiatura insieme a Jeff Solomon . Nelle scorse ore il magazine ha rivelato in esclusiva che Lenny Kravitz farà parte del cast, nessuna discrezione però sul suo ruolo.

The Trainer potrà contare sulla presenza di altre new-entry, ovvero Gus Van Sant, Coleen Camp, Gavin Rossdale, oltre agli attori confermati: Julia Fox, Steven Van Zandt, Taylour Paige, Stephen Dorff, John McEnroe, Gina Gershon, Luka Sabbat, Soo Joo Park, Brock O’Hurn, Bella Thorne, Laird Hamilton and Duke Nicholson.

Non ci sono notizie per quanto riguarda le riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter consocere tutti gli aggiornamenti.