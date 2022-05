La sorpresa della prima scena post credit di Doctor Strange 2

approfondimento

“Il Doctor Strange tornerà”, con questa indicazione si conclude l'episodio al cinema con lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch che in quest'ultima avventura ha rischiato ancora una volta moltissimo per preservare la realtà. Nel suo (davvero folle) viaggio nel Multiverso, Stephen Strange ha fatto una pericolosa incursione nel mondo oscuro usando i poteri del Darkhold, il libro infernale degli incantesimi, un episodio che non sarà privo di conseguenze.

L'atmosfera apparentemente rassicurante del finale viene rotta immediatamente dalla ricomparsa sulla fronte del protagonista del terzo occhio, lo stesso che caratterizzava la sua versione malvagia mostrata in precedenza nella storia. Ma la prima scena post credit, attesa con pazienza dal pubblico in sala, rivela e anticipa la nuova missione urgente che coinvolgerà il Doctor Strange, chiamato ad intervenire da una figura con un costume viola giunta da un’altra realtà. La donna, bellissima e dai capelli biondi, ha il volto di Charlize Theron che, con questo cameo, debutta ufficialmente nell'Universo Marvel confermando le voci di un suo possibile ingresso nella saga. L'attrice sudafricana interpreta Clea, nei fumetti, la nipote di Dormammu, Signore della Dimensione Oscura e il probabile nuovo Distruttore dei Mondi contro cui dovranno battersi i supereroi. Dormammu e Strange si erano già scontrati nella pellicola del 2016 di Scott Derrickson ma in quel caso lo stregone era venuto a patti con l'entità. Diventa sempre più probabile, quindi, che il futuro sarà interessato da una grande battaglia per la Terra che sarà mostrata in un film o in uno show televisivo.