10 giorni senza mamma è una commedia del 2019, diretta da Alessandro Genovesi. Il film racconta la storia di Carlo, marito di Giulia: la donna, esasperata dalla routine quotidiana, decide di partire per una vacanza a Cuba. Il marito dovrà occuparsi per la prima volta da solo dei tre figli: Camilla, 13enne in crisi adolescenziale, il dispettoso Tito di 10 anni e Bianca di 2. Carlo dovrà improvvisamente dividersi fra impegni lavorativi e familiari, non senza difficoltà. Vediamo il cast del film