Daniel Radcliffe è Weird Al Yankovic nel trailer del biopic. VIDEO

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film biografico dedicato al mitico cantante, comico e attore statunitense. La star di Harry Potter si trasforma totalmente per raccontarci vita, opere e miracoli dell'eccentrico artista californiano. Yankovic è autore della sceneggiatura, assieme a Eric Appel (che è anche il regista)

Dimenticatevi di Daniel Radcliffe in versione Harry Potter perché sta arrivando il film che cambierà i connotati alla star che molti di noi identificano con l'iconico maghetto. Stiamo parlando di WEIRD: The ‘Weird Al’ Yankovic Story, il biopic dedicato al mitico cantante, comico e attore statunitense messo a titolo. Radcliffe si trasformerà totalmente, sia sul piano fisico sia sul piano della personalità, per raccontarci vita, opere e miracoli dell'eccentrico artista californiano. Yankovic è autore della sceneggiatura, assieme a Eric Appel, che è anche il regista. Poche ore fa è uscito il trailer di questa attesissima pellicola biografica, per un primo gustoso assaggio che potete gustarvi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il film

WEIRD: The 'Weird Al' Yankovic Story è prodotto per Roku. Dopo l'annuncio del casting, Yankovic si è detto "entusiasta" all'idea di essere interpretato da Radcliffe. "Non ho alcun dubbio che questo sarà il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno", ha detto con la sua irresistibile ironia.

Se qui da noi questo artista non è molto conosciuto, basti pensare che negli Stati Uniti e così famoso che Paul Rudd (l'uomo più sexy del 2021 secondo People) ad Halloween si è travestito da lui…



Questo biopic “non trattiene nulla, esplorando ogni aspetto della vita di Yankovic, dalla sua fulminea ascesa alla fama con i primi successi come Eat It e Like a Surgeon alle sue torride relazioni amorose con le celebrità e al famoso stile di vita depravato”, queste le parole del comunicato stampa ufficiale. Le premesse per un grande film biografico fuori dagli schemi ci sono tutte, insomma.

La pellicola si propone come un viaggio che farà tappa in ogni punto cruciale della vita e della carriera di questo musicista, cominciando dal periodo dell'infanzia - con lui bambino prodigio - fino ad arrivare alla consacrazione a leggenda musicale. “Coming This Fall”, si legge alla fine del trailer. Non vediamo l’ora ma c'è da aspettare ancora qualche mese, fino al prossimo autunno.



"Weird Al" Yankovic, al secolo Alfred Matthew Yankovic, è un cantautore, fisarmonicista, attore e comico statunitense. Dalla sua prima parodia, registrata nel 1976, ne è passato parecchio di tempo. Da quel momento in avanti, quest'uomo è stato il protagonista di una parabola di successo in costante ascesa, specialmente oltreoceano.

Ha venduto oltre 12 milioni di album (a partire dal 2007), ha registrato più di 150 canzoni tra parodie e brani originali e ha tenuto più di mille show dal vivo. È stato premiato con cinque Grammy Awards e ha ottenuto undici nomination. Ha collezionato fino a ora quattro dischi d'oro e sei dischi di platino negli Stati Uniti. Il suo ultimo disco, Mandatory Fun (2014), è diventato il suo album con più vendite durante la prima settimana di debutto. È stato inoltre il primo album comico in assoluto a raggiungere la numero uno nella Top 200 di Billboard.



Yankovic, non solo musica ma anche cinema

Yankovic non è soltanto un nome leggendario delle sette note: questo artista ha fatto più volte incursione anche nella settima arte e in televisione.

Ha scritto il film UHF (1989), in cui recita anche. È il massimo protagonista della serie televisiva The Weird Al Show (1997). È apparso in innumerevoli cameo e ha pure scritto due libri per bambini, When I Grow Up e My New Teacher and Me!.



Tra i cavalli di battaglia di "Weird Al" Yankovic ci sono le sue irresistibili parodie di canzoni popolari, tra cui una versione di Beat It di Michael Jackson (che ha riscritto e ribattezzato come Eat It) e Another One Bites The Dust dei Queen (che è diventato Another One Rides The Bus). Tantissime star - come Donny Osmond, Seth Green e Jack Black - sono apparse nei suoi video. Definirlo una leggenda vivente è riduttivo, come si evince dal suo biopic.