Weird: The Al Yankovic Story, terminate le riprese del biopic

Il cantautore, musicista e comico Alfred Matthew Yankovic ha annunciato su Twitter l'ultimo ciak del film che racconta la sua vita e i successi e gli eccessi della sua fortunata carriera Condividi

Gli appassionati dell'artista e gli addetti ai lavori hanno tenuto d'occhio il profilo Twitter ufficiale di Alfred Matthew Yankovic per gli aggiornamenti sulla produzione del biopic Weird: The Al Yankovic Story, le cui riprese sono partite quest'anno a inizio febbraio a Los Angeles. L'ultimo tweet del musicista e comico conferma ora la fine dei lavori sul set. Nel tweet c'è tutto l'entusiasmo per l'opera di cui è anche uno degli autori: “Non vedo l'ora che il mondo veda questa cosa”.



Le riprese a Los Angeles con Daniel Radcliffe approfondimento Daniel Radcliffe, prime foto sul set del biopic su "Weird Al" Yankovic Tra una foto di scena, uno scatto ufficiale e frammenti del set di Los Angeles, si sono concluse le riprese di Weird: The Al Yankovic Story, lungometraggio incentrato sulla vita e la carriera di Alfred Matthew Yankovic i cui dettagli di lavorazione sono stati condivisi proprio da lui, il musicista e comico statunitense, sui suoi seguitissimi profili social (su Twitter, il suo profilo ufficiale conta oltre cinque milioni di follower).

Al Yankovic è emozionatissimo e sicuramente soddisfatto del progetto che sarà distribuito prossimamente in streaming, in esclusiva su The Roku Channel. Nel racconto avventuroso della sua entusiasmante carriera, che lo ha visto diventare ultra popolare a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, sono stati coinvolti molti professionisti del settore nonché alcune delle più apprezzate star di Hollywood, a partire da Daniel Radcliffe, scelto per dare il volto al protagonista sullo schermo. Proprio su Radcliffe si è concentrata l'attenzione dei media online dopo la condivisione della prima foto ufficiale, diffusa qualche settimana fa: il trentaduenne è apparso irriconoscibile nei panni del bizzarro artista. L'attore di Harry Potter, chiamato a interpretare il musicista negli anni della sua giovinezza, è stato colto sul set con folti baffi, capigliatura riccia e camicia a mezze maniche dalla fantasia vistosa. In un altro scatto, la prima foto ufficiale diffusa dalla produzione, l'attore è stato fotografato impegnato con la fisarmonica.

Nel cast anche Evan Rachel Wood approfondimento I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO Yankovic scommette con la sua platea virtuale sulla riuscita del film in cui - assicura nel tweet - tutte le figure coinvolte si sono impegnate al massimo. E lo spettacolo sarà certamente interessante visto il soggetto dell'opera. Weird: The Al Yankovic Story, diretto da Eric Appel e scritto da quest'ultimo insieme allo stesso Alfred Yankovic, racconterà l'ascesa e i successi del formidabile musicista vincitore di cinque Grammy Awards, diventato celebre per i suoi album di successo (tra cui Bad Hair del 1996) e le sue popolari parodie. Noto anche per la sua presenza in tv e per la serie commedia The Weird Al Show del 1997, Yankovic è diventato iconico nel mondo dello spettacolo anche per le sue frequentazioni con i personaggi più famosi del suo tempo. Nel film apparirà anche Evan Rachel Wood nei panni di Madonna e anche gli attori Rainn Wilson, Toby Huss e Julianne Nicholson faranno parte del cast.