Colossal, 10 curiosità sul film con Anne Hathaway e Jason Sudeikis

Colossal è una pellicola del 2016 diretta da Nacho Vigalondo, con protagonista principale Anne Hathaway nei panni di Gloria, una scrittrice in crisi e dipendente dall’alcool. Una situazione che la porta alla rottura con il ragazzo Tim (interpretato da Dan Stevens), costringendola così a spostarsi nella sua città natale di Mainhead, nel New England, dove ritrova Oscar (che ha il volto di Jason Sudeikis) un suo vecchio amico d’infanzia che le offre di lavorare nel bar che gestisce. Nonostante questo, i problemi con l’alcool non scompaiono, anzi, la situazione degenera in maniera tragicomica. Infatti, Gloria si rende conto che, ogniqualvolta attraverso il parco giochi alle 08:05 di mattina, tragitto effettuato per recarsi al lavoro, contemporaneamente dall’altra parte del mondo, precisamente a Seoul (capitale della Corea del Sud), un mostro dalle sembianze di un rettile getta il panico nella città.