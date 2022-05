2/8 ©Getty

Miriam Leone è candidata alla 67.ma edizione dei David di Donatello, come miglior attrice per Diabolik, la trasposizione cinematografica del celebre fumetto firmata dai Manetti Bros. Nella pellicola Miriam Leone veste i panni della mitica Eva Kant, la compagna dell'implacabile criminale mascherato. L'appuntamento con il film per lunedì 2 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand

Diabolik, tutto quello che c'è da sapere sul film con Miriam Leone in prima tv su Sky