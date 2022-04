Power of Rome, docu-film di Edoardo Leo sulle meraviglie di Roma. FOTO

L'attore e regista romano si cala nei panni di un moderno Cicerone per raccontare la sua città in una maniera assolutamente inedita Condividi

Gli appassionati di storia e gli amanti della Città Eterna sono invitati a partecipare alla proiezione speciale di Power of Rome, docu-film di Giovanni Troilo, eccezionalmente al cinema per un evento di tre giorni, dal 19 al 21 aprile. Protagonista di questo nuovo viaggio alla scoperta della Capitale, l'attore e regista Edoardo Leo che festeggia cinquant'anni proprio il 21 aprile, data in cui tradizionalmente si celebra anche il Natale di Roma, ovvero, l'anniversario della fondazione della città.

Power of Rome, un inedito viaggio nella città eterna approfondimento Power of Rome, arriva al cinema il film con Edoardo Leo È entusiasta Edoardo Leo nel descrivere la straordinaria opportunità che gli è stata offerta, ossia, diventare la guida di questo nuovo viaggio attraverso i marmi e le mura della Capitale, un percorso in cui storia e mito si fondono per ricreare la magia che rende unica Roma, città che non si smette mai di raccontare. L'attore, orgoglioso del suo compito di Cicerone, ha descritto Power of Rome come un sorprendente itinerario in cui si mescolano stupore, incanto, inquietudine e paura.

approfondimento 'Power of Rome', Edoardo Leo e le emozioni della Storia Nel nuovo documentario Edoardo Leo, interprete di un attore che sta lavorando a un film sull'antica Roma, abbandona il set per immergersi nella città contemporanea che conserva in ogni angolo il fascino misterioso dei secoli passati. Non mancheranno, nell'itinerario reale, delle fughe in un universo parallelo, onirico, in cui le voci degli Dei di Roma, sussurreranno altre storie all'orecchio del protagonista. Allo stesso modo, la storia imperiale della città sarà origine di un altro sguardo sulla vicenda dell'Urbe che nei suoi ventotto secoli di storia ha visto alternarsi sia luci che ombre.



Edoardo Leo: il compleanno il 21 aprile Leo, che ha sempre scelto di raccontare Roma in luogo della romanità, ha sposato completamente l'idea alla base del documentario di Giovanni Troilo che arriverà anche in tv prossimamente su Sky. I creatori e gli interpreti si godono intanto l'uscita in sala del titolo con le ultime proiezioni che coincidono col giorno del compleanno di Roma, il 21 aprile, data in cui Edoardo Leo compie cinquant'anni, una ricorrenza che festeggerà in sala, per lui, il posto migliore del mondo.