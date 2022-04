"Oh Rome! My country! City of the soul!”, cantava Lord Byron. Il poeta inglese soggiornò nella Città Eterna solo per tre settimane, ma furono sufficienti perché Roma conquistasse l’anima del romantico Dandy, al pari di milioni di visitatori che nel corso del tempo sono rimasti abbacinati da un luogo che è molti luoghi. E Power of Rome, diretto da Giovanni Troilo, cerca di svelare il mistero di uno spazio che rappresenta tutto il mondo. Grazie a un host d’eccezione come Edoardo Leo, il film ci trasporta in un viaggio lungo 28 secoli alla scoperta di imperatori, papi, barbari, ladri, artisti che si sono misurati con l’eternità. Un film evento, visibile al cinema sino al 21 aprile, ovvero il giorno in cui, secondo la leggenda, Romolo avrebbe fondato la citta. Era il 21 aprile del 753 a.C., ma a Roma il passato non è mai passato. Così dal Colosseo a San Pietro, da Augusto a Nerone, dalla Hollywood sul Tevere ai supplì, da Michelangelo a Raffaello, il film esplora una città che Marcello Mastroianni in La Dolce vita di Federico Fellini, definiva una “ giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene”. E forse solo la magia del cinema, con la sua forza reale e al tempo stesso immaginaria. può restituire allo spettatore, tutta la potenza di un mito in cui il potere, la bellezza, la violenza, l’incanto, la seduzione si mescolano in uno spettacolo unico e perpetuo.