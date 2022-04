La Befana vien di notte II - Le origini, stasera in prima tv su Sky

Cinema

Monica Bellucci compie 57 anni, le foto dei suoi film più famosi

Un viaggio alla scoperta delle pellicole interpretate dall' attrice italiana, nata il 30 settembre del 1964

Monica Bellucci nel filn "The Man Who Sold His Skin" presentato alla 77.ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti

Monica Bellucci in Per sesso o per amore?, film del 2005 diretto da Bertrand Blier