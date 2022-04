Notre-Dame in fiamme, la recensione del film in prima tv su Sky

Un intenso racconto del drammatico incendio che ha colpito la cattedrale parigina e del coraggio degli uomini e delle donne che hanno lottato per fermare le fiamme. In onda venerdì 15 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, in occasione del terzo anniversario dell’incendio Condividi

A tre anni esatti dal giorno in cui un terribile incendio distrusse la cattedrale simbolo di Parigi, il 15 aprile arriva su Sky, e in streaming su NOW, Notre-Dame in fiamme di Jean-Jacques Annaud, kolossal francese girato in IMAX. Prodotto dalla Pathè di Jerome Seydoux e TF1 Film Production assieme alla italiana Wildside, società del gruppo Fremantle, e distribuito da Vision distribution.

approfondimento Jean-Jacques Annaud a Sky Tg24 con "Notre-Dame in fiamme". VIDEO “Ciò che mi ha motivato a fare il film è che la storia si è conclusa con un lieto fine: nessun morto, la cattedrale è ancora in piedi, tutti i tesori sono stati salvati, e ora ci sono tanti soldi per ricostruirla ancora meglio di come si sarebbe potuto fare se non fosse scoppiato questo incendio.” Con queste parole il regista francese Jean-Jacques Annaud - celeberrimo anche oltre confine per aver diretto opere monumentali come Il nome della rosa, L’orso, L’amante e Sette anni in Tibet – ha spiegato ai microfoni di “100x100 cinema” le ragioni per le quali ha deciso di accettare questa sfida, e ha aggiunto: “nel dirigere il film, non mi sono allontanato più di tanto dalla cronaca dei fatti, perché si sono svolti come in un thriller. La realtà si è dimostrata più appassionante di qualunque invenzione cinematografica.” Proprio secondo i canoni cinematografici del thriller catastrofico è raccontata la storia vera dell’incendio che il 15 aprile del 2019 ha rischiato di divorare la Cattedrale di Notre-Dame, il principale luogo di culto cattolico di Parigi. Un suspense-movie in cui lo spettatore è costantemente portato a domandarsi come andrà a finire la storia, pur essendo la fine nota; un film francesissimo costruito come fosse un prodotto di genere hollywoodiano, con tanto di happy-end. Una pellicola ibrida in cui coesistono entrambe le anime enunciate nella citazione del regista: metà “docu-drama” documentaristico con tanto di Presidente Macron come special-guest e metà “disaster-movie” hollywoodiano stile Inferno di cristallo; uno dei filoni più prolifici nell’ambito del genere avventuroso americano, con titoli immortali che vanno da Armageddon a Independence Day, da La guerra dei mondi a The day after tomorrow, da Deepwater - Inferno sull'oceano a Boston - Caccia all'uomo. Ricalcando gli stilemi di questi instant-movie con Mark Whalberg, Annaud decide di raccontare le 24 ore che precedono la mattina del 16 aprile 2019, quando le fiamme sulla cattedrale di Notre-Dame hanno smesso di bruciare, adottando uno stile cronachistico corredato da una serie di didascalie recanti il timing dei fatti.

approfondimento Notre-Dame in fiamme, al cinema il film Sky Original di Jean-Jacques Annaud Dopo la citazione in esergo di un aforisma dello scrittore italo-francese Antoine Rivaroli, “tutto è vero senza che nulla sembri verosimile”, a ribadire i concetti di cui sopra; Annaud ci trasporta subito in “medias res” nella cattedrale per antonomasia di Parigi, già cantata dall’autore dei I miserabili Victor Hugo nell’omonimo romanzo Notre Dame de Paris. Il regista de Il nome della rosa ci immerge in questo santuario della cristianità grazie all’uso di una proteiforme molteplicità iconografica: immagini documentarie, acqueforti e litografie del monumento più famoso di Parigi dopo la Tour Eiffel; o “il monumento più visitato al mondo”, come scandiscono le svariate guide internazionali che istruiscono i turisti assiepati dentro la chiesa. La prima didascalia dà la stura alla cronistoria dell’evento: un corto circuito causato dall’impianto elettronico attivato alle 18:15 del 15 aprile dall’impianto per far suonare le campane, durante la Messa del Lunedì Santo del 2019. Alle 18.17 scatta l’allarme: “Allarme incendio, sottotetto navata sagrestia”, dice uno dei gli addetti alla sicurezza, che però è un neoassunto molto poco esperto. Il suo collega, accorso sul posto, lo considera un falso allarme, perché il sistema è difettoso da anni. Peccato che un controcampo del film s’incarichi di informarci che le sue parole sono fallaci: su una delle guglie della cattedrale si è alzato un pinnacolo di fumo nero, mentre nella navata della chiesa il coro sta placidamente intonando l’Ave Maria di Schubert, e una flebile voce si limita ad annunciare che a causa di un incidente si deve chiudere la Cattedrale. Il counter continua a scorrere implacabilmente: sono le 18.42 quando il secondo addetto alla sicurezza, appesantito dagli anni e menomato dall’asma, corre trafelato verso l’innesco dell’incendio, compiendo il primo di una serie di errori esiziali: si dirige verso il sottotetto della sacrestia, mentre il fuoco sta divampando nel sottotetto della navata principale. Nel frattempo, monsignori, chierici e sagrestani sembrano preoccuparsi soprattutto di non turbare il normale svolgimento delle funzioni religiose; e fuori dall’edificio, ormai fumante, torme di turisti garruli seguitano a farsi scioccamente dei selfie. Quando si accorgono del dramma, come in un aberrante riflesso pavloviano, non sanno far altro che seguitare a fotografare macchinalmente il monumento in fiamme. Soltanto alle 18.45 – come ci informa ancora una volta una didascalia a pieno schermo – ovvero 28 minuti dopo l’inizio dell’incendio, vengono allertati i pompieri. Ma anche lì, anziché allarmarsi, essi pensano a un amico burlone o a un fotomontaggio. Un po’ come accade in Don’t look up, il recente film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence: nella società dell’immagine imperante, in questa enorme bolla mediatica in cui siamo tutti imprigionati, la realtà non riesce a fare breccia neanche quando ha l’aspetto di un dramma imminente; a vincere è sempre la superficie luccicante e inoffensiva della sua rappresentazione (nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, direbbe Walter Benjamin). Anche nell’ufficio del sindaco è l’incredulità ad avere la meglio. E se proprio si deve pensare al peggio, si evoca il pericolo islamico. Solo alle 18.51 - al 26° del primo tempo - entrano in scena i veri protagonisti della storia e del film: i pompieri della Caserma di Poissy (e poi anche quelli della Caserma del castello di Versailles), avvisati con notevole ritardo. Eroi ed eroine, perché tra i vigli del fuoco che si vestono per provare a placare l’incendio ci sono anche diverse donne. E degli “absolute beginner” al loro primo incendio. È qui – dopo trenta minuti dal primo innesco – che Annaud decide di utilizzare un linguaggio da “cinèma-veritè”, un elemento para-documentaristico: introduce le vere immagini documentarie dell’incendio, inserendole sul grande schermo grazie all’espediente dello split-screen. Alle 19.00 circa cominciano a piovere cenere e detriti dal cielo come neanche nell’11 settembre. E quando dal palazzo dell’Eliseo appare il vero Emmanuele Macron bisbigliare a bassa voce, e col volto terreo, qualcosa come “Mi recherò sul posto non appena possibile”, fatte le debite differenze, pare quasi di rivedere il George W. Bush che in Fahrenheit 9/11 di Michael Moore assiste impotente alla tragedia delle Twin Towers. E proprio come nella tragedia americana, anche qui gli eroi sono i pompieri (ricordate World Trade Center di Oliver Stone?), eroi senza nome che il regista di Juvisy-sur-Orge decide di far interpretare non a caso da attori sconosciuti