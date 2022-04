Netflix salva Nimona, film animato con contenuti LGBTQ+

Il lungometraggio di animazione era stato cancellato dalla programmazione Disney nel 2020 Condividi

Netflix ha annunciato che il film d’animazione Nimona, depennato dai progetti della Disney nel 2020, arriverà nel 2023 sulla piattaforma del colosso dello streaming. Il lungometraggio animato è in fase di lavorazione ed è ispirato dalla graphic novel omonima creata da ND Stevenson, prima pensata per il web (2012), poi, nel 2015, stampata come fumetto in tiratura limitata. La graphic novel ha vinto numerosi premi, tra cui un Cybils Award, un Cartoonist Studio Prize e un Eisner Award. La scelta delle Disney, che aveva acquistato i diritti sul titolo all'atto di rilevare la 20th Century Fox, sarebbe stata scoraggiata dalle tematiche LGBTQ+ della storia, arrivando, secondo uno scoop di Business Insider, a chiedere l'eliminazione dallo script di un bacio omosessuale.

La trama, il cast e la data d’uscita approfondimento Glamorous, la serie queer scartata da The CW verrà prodotta da Netflix Netflix, come già successo in passato, ha deciso di salvare Nimona, confermandone l’uscita per il 2023. Ad oggi non esiste una data precisa di uscita, anche perché il film è ancora in lavorazione. La storia si sviluppa in un tecno-medioevo e ha per protagonista una mutaforma adolescente, Nimona per l’appunto, che non accetta di vedersi etichettata. Lei è la sola che può aiutare un cavaliere a dimostrare di essere innocente, poiché è stato accusato di un crimine che non ha commesso. Nimona, però, come mutaforma, potrebbe anche essere quel mostro che il cavaliere ha giurato di uccidere. La voce di Nimona è di Chloe Grace Moretz, Ballister Boldheart è doppiato da Riz Ahmed, mentre Ambrosius Goldenloin da Eugene Lee Yang. La direzione del film d’animazione è stata affidata a Troy Quane e Nick Bruno, mentre la produzione è opera di Roy Lee, Karen Ryan e Robert L. Baird. Infine i produttori esecutivi sono Megan Ellison, Julie Zackary e Andrew Millstein.

Il commento di ND Stevenson, il creatore del fumetto Qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale di ND Stevenson, l’ideatore di Nimona. Sul suo profilo Twitter, infatti, ha pubblicato un’immagine animata di Nimona, commentandola così: “Nimona è sempre stata un’audace piccola storia, che non si può fermare. Nimona è una combattente, che si è finalmente imbattuta in persone che vogliono combattere per lei. Sono entusiasta nel poter annunciare che il film d’animazione di Nimona è ancora vivo e arriverà sui vostri schermi nel 2023, grazie a Annapurna e Netflix". Il messaggio per i fan viene chiuso con un gesto scaramantico, sotto forma di meme. Il post è stato molto apprezzato e tra i commenti dei follower di ND Stevenson appare un “Bentornati nel XXI secolo”.