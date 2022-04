Glamorous, la serie queer scartata da The CW verrà prodotta da Netflix

Cinema

I 19 attori e attrici transgender e nonbinary più celebri. FOTO

Da Elliot Page ad Asia Kate Dillon, da Laverne Cox ad Alex Blue Davis e MJ Rodriguez, ecco i casi più famosi di attori e attrici trans e con identità non binarie. C'è anche Dominique Jackson, attrice trans famosa per avere interpretato Elektra Abundance nella serie televisiva 'Pose'

Nato nel 2001, Ian Alexander ha debuttato a soli 15 anni nel ruolo dell'adolescente transgender Buck Vu nelle serie Netflix "OA". Per interpretare il personaggio ha attinto alla sua stessa esperienza di transizione dopo aver risposto a un casting online e prima di diventare virale per la sua risposta ad alcune iniziative transfobiche. Nel 2020 ha doppiato il personaggio di Lev in The Last of Us Part II e recitato nel ruolo di Gray Tal nella sertie Star Trek: Discovery.

Elliot Page, nato Ellen Grace Philpotts-Page, è un attore canadese. È famoso per il suo ruolo da protagonista in Juno, Hard Candy, per aver interpretato Kitty Pryde / Shadowcat in X-Men - Conflitto finale e in X-Men - Giorni di un futuro passato, per il suo ruolo dell'architetto Arianna in Inception di Christopher Nolan e per il ruolo di Vanya nella serie televisiva The Umbrella Academy. Il 1º dicembre 2020 ha annunciato su Twitter di essere transgender, comunicando il cambio di nome da Ellen a Elliot e chiedendo di usare per lui pronomi maschili o neutri.