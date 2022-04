Red Right Hand, cosa sappiamo

approfondimento

Morbius, la recensione del film con Jared Leto

Red Right Hand è scritto da Jonathan Easley è incentrato su Cash (Bloom), che sta cercando di vivere una vita onesta e tranquilla, prendendosi cura di sua nipote Savannah nelle colline degli Appalachi, contea di Odim. Quando Queenpin Big Cat (MacDowell), che gestisce la città, lo costringe a tornare ai suoi servizi, Cash scopre di essere capace di tutto, anche di uccidere, per proteggere la città e l'unica famiglia che gli è rimasta. Man mano che il viaggio si fa più difficile, Cash viene trascinato in un incubo che offusca i confini tra il bene e il male. A produrre il film saranno la Asbury Park Pictures insieme a Traction. Le riprese inizieranno nel Kentucky il prossimo mese. Orlando Bloom ha recentemente recitato in Retaliation, diretto da Ludwig e Paul Shammasian, così come nel dramma di Rod Lurie The Outpost, che è stato riconosciuto dal National Board of Review come uno dei 10 migliori film indipendenti del 2020. L’attore sarà poi protagonista della seconda stagione della serie fantasy di Amazon Carnival Row, di cui è anche produttore esecutivo.