Rachel Zegler è stata invitata agli Oscar 2022 come presentatrice

Rachel Zegler, perché non era stata invitata

"Non sono stata invitata quindi tuta e la flanella del mio fidanzato" aveva rivelato qualche giorno fa l'attrice, 20 anni, sui social. Oltre alle immediate proteste dei fan, si è fatto sentire anche Russ Tamblyn, 87 anni, il Riff nel musical di Broadway del 1961. "Come membro votante di Academy e il primo Riff - ha scritto su Twitter - è vostro dovere trovare un posto per Rachel agli Oscar. È protagonista in West Side Story il quale è candidato universalmente. Quando si dice che la rappresentazione conta questo è ciò che conta". Le proteste, infatti, sono nate anche in considerazione del fatto che l'attrice ha origini colombiane, quindi appartiene ad una cosiddetta minoranza. Bisogna sottolineare, però, che la scelta (iniziale) di non invitare Rachel Zegler non era dipesa dall'Academy, l'ente che organizza gli Oscar. Sono le case di produzione (in questo caso 20th Century Studios) delle opere candidate a miglior film che devono assegnare i biglietti per partecipare alla cerimonia. Il motivo del mancato invito, secondo alcuni media statunitensi, potrebbe essere dipeso anche dal fatto che l'attrice ha già partecipato ai BAFTA e ai Critics Choice: volare anche a Los Angeles per gli Oscar potrebbe creare qualche difficoltà alle riprese di Biancaneve, film di cui è protagonista e che sta girando a Londra.