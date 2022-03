Quasi amici, cosa c'è da sapere sul film tratto da una storia vera

Non ci ha messo molto a diventare un cult del suo genere Quasi amici , pellicola del 2011 scritta e diretta dal duo di registi Olivier Nakache ed Éric Toledano, pluricandidata nella stagione della sua uscita a moltissimi riconoscimenti internazionali. Il film commedia interpretato da due formidabili protagonisti, gli attori François Cluzet e Omar Sy , è stato apprezzato fin dal suo debutto al cinema registrando incassi da record sia in Francia che negli Stati Uniti. In Italia il film è stato visto in sala da quasi due milioni e mezzo di spettatori e continua a riscuotere interesse in tv dove viene periodicamente riproposto.

Il film tratto da una storia vera

Molto si è scritto su Quasi amici, film ispirato a una storia vera che ha avuto anche dei successivi remake e adattamenti. I veri protagonisti della storia, Philippe Pozzo di Borgo e il suo aiutante Yasmin Abdel Sallou di origini algerine, descritti precedentemente da un documentario francese d'ispirazione per i due autori del film del 2011, hanno lavorato fianco a fianco con i due interpreti dei loro personaggi: in particolare, François Cluzet ha osservato da vicino Philippe Pozzo di Borgo per riprendere al meglio i piccoli movimenti della testa consentiti dalla sua malattia. La vita dei due personaggi principali è cambiata davvero dopo il loro felice incontro. Philippe Pozzo vive in Marocco dove ha una famiglia con due figli ed è ancora legato da profonda amicizia con Abdel Sallou. Del film che è stato candidato ai Golden Globe 2013 come Miglior film Straniero, ha ottenuto in Italia un David di Donatello come Miglior Film Europeo. Tra 2016 e 2017 la stessa storia è stata adattata negli Usa, con Bryan Cranston e Kevin Hart, oltre che in Argentina e in India. Per questo film Omar Sy ha ottenuto il Premio César.