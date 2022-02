La storia dell'amicizia tra un miliardario tetraplegico e il suo badante ha conquistato il pubblico con una lezione sull’importanza di non fermarsi mai alle prime apparenze. I momenti indimenticabili della pellicola, insieme profonda ed esilarante, passano anche - e soprattutto - da alcune battute diventate poi celebri. Ecco una selezione delle più famose Condividi

Un miliardario tetraplegico, costretto in sedia a rotelle, e un badante fuori dal comune. Dieci anni fa la strana coppia di Quasi amici arrivava nelle sale dei cinema italiani e conquistava il pubblico con una storia sull’amicizia, sul rispetto e sull’importanza di non fermarsi mai alle prime apparenze. Diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano, il film francese (il titolo originale è Intouchables) ha come protagonisti François Cluzet e Omar Sy ed è ispirato a una vicenda vera: quella di Philippe Pozzo di Borgo, miliardario rimasto paralizzato dal collo in giù a causa di un incidente con il parapendio. La storia dell'amicizia tra Philippe e il suo badante - Driss - racconta uno spaccato di solidarietà, in una Francia dove si alternano la ricchezza e l’eleganza dei quartieri dove vive il primo, alla povertà delle banlieue da cui viene il secondo. Eppure i due mondi si incontrano e l’affetto riesce a colmare le differenze, a oltrepassare la barriera della disabilità fisica e quella dell’emarginazione sociale. I momenti indimenticabili della pellicola, insieme profonda ed esilarante, passano anche - e soprattutto - da alcune frasi diventate poi celebri. Ecco una selezione delle più famose.

Driss, “nessuna pietà” approfondimento "Quasi amici": il podcast con Giménez-Bartlett, Manzini, Robecchi Driss, badante di origini senegalesi, viene scelto da Philippe proprio perché è un ragazzo fuori dal comune: non ha scrupoli nel dire le cose come stanno e si pone verso il suo datore di lavoro come se non fosse paralizzato, regalandogli sprazzi di normalità. Questo nonostante non abbia completato gli studi e la sua fedina penale non sia esattamente pulita. Parlando di lui, Philippe spiega: “È esattamente questo, quello che voglio: nessuna pietà. Spesso mi passa il telefono, sai perché? Perché si dimentica. È vero, non ha una particolare compassione per me, però è alto, robusto, ha due braccia, due gambe, un cervello che funziona, è in buona salute. Allora di tutto il resto, a questo punto, nel mio stato, come dici tu, da dove viene, che cosa ha fatto, io me ne frego”.

L’ironia e gli scambi di battute approfondimento Tanti auguri a Omar Sy, irresistibile ladro gentiluomo e sex symbol Il film è un continuo alternarsi di momenti esilaranti e momenti seri. L’ironia però è sempre costante, come dimostra questo cambio di battute. Driss: Senti questa….dove si trova un tetraplegico? Philippe: Non lo so. Dove si trova? Driss: Dove lo hai lasciato! Anche Philippe non è da meno. È il primo ad essere consapevole delle sue limitazioni fisiche e, anche grazie a Driss, a trovare nell’ironia un modo per sdrammatizzare la sua condizione. Driss: Se succede a me, io mi sparo Philippe: Anche questo è difficile per un tetraplegico