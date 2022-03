Oggi la loro vita è completamente cambiata, come quella di tutti i loro connazionali. Vitali Klitschko è il primo cittadino di Kiev, il sindaco, mentre Wladimir è entrato nell'esercito ucraino per difendere il suo Paese. Vitali è il fratello maggiore e, dopo aver detto addio alla carriera sportiva, ha fatto il proprio ingresso in politica. La sua nomina a sindaco di Kiev non è recente: è dal 2014 che l'ex sportivo ricopre questo ruolo. Wladimir, fratello minore, si è arruolato e adesso lo sta aiutando a difendere la capitale dall'invasore russo.

Il documentario



“Il sogno del Superuomo ha il (duplice) volto di Vitali - attuale sindaco di Kiev - e Wladimir Klitschko: due fratelli-icone per l'Ucraina, due gentleman del pugilato, per di più poliglotti e dottori in scienze dello sport. Dove nasce il loro mito? Come hanno forgiato la loro forza, poi sprigionata sul ring? Questo film traccia il percorso di due giganti che hanno dominato la boxe dei pesi massimi per svariati anni - riuscendo a non battersi tra loro, come promesso alla mamma”, si legge sul sito web di ARTE.



Potete guardare di seguito il film Klitschko - Due fratelli, due icone d'Ucraina, reso disponibile da ARTE.