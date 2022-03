Film stasera in TV da non perdere giovedì 10 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 10 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film romantico da vedere stasera in tv



Quello che non so di te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia romantica. Una giovane violinista e un divo del cinema iniziano una relazione nonostante le loro diversità.

Il presidente – Una storia d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Michael Douglas e Annette Bening sono il presidente degli Stati Uniti e un’operatrice ambientalista che si innamoreranno.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un giorno perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Isabella Ferrari e Valerio Mastandrea in un dramma di Ferzan Ozpetek. In 24 ore i destini di un gruppo di personaggi si intrecciano.

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un toccante film sul tema dell’amicizia. Un uomo torna a Roma per 4 giorni dopo la scoperta della malattia del suo amico.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ed TV – Sintonizzati per vederlo, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Matthew McConaughey e Woody Harrelson in una commedia. Un ragazzo accetta di essere pedinato per 24 ore al giorno da una telecamera.

Sole a catinelle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Checco Zalone nel suo terzo film. Un padre squattrinato parte con il figlio per una vacanza ricca di sorprese.

Film di azione da vedere stasera in tv



I mercenari – The Expendables, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film ormai cult con Sylvester Stallone e Jason Statham. Un gruppo di mercenari deve rovesciare una dittatura.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Godzilla, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Gareth Edwards dirige il remake americano di Godzilla. La creatura deve combattere contro un mostro malvagio.

Seven Sisters, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Noomi Rapace e Willem Dafoe in una pellicola di fantascienza. In un futuro distopico, 7 sorelle gemelle vivono in clandestinità per non farsi scoprire dal Governo.

Film western da vedere stasera in tv



Giù la testa, ore 21:15 su Sky Cinema Sergio Leone



Capolavoro di Sergio Leone. Un fuorilegge messicano si allea con un rapinatore irlandese contro Villa e Zapata.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Secondo film della saga prequel dell’universo di Harry Potter, con Johnny Depp e Jude Law nel cast.

Film thriller da vedere stasera in tv



1921 – Il mistero di Rookford, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Rebecca Hall è una scrittrice inglese che vuole smascherare un presunto inganno di una casa di spettri.

The Secret – Le verità nascoste, ore 21:15 su Sky Cinema Per Te



Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un film sui crimini di guerra. Una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo credendo sia il suo carnefice.

I programmi in chiaro



Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1



Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Il vegetale, ore 21:20 su Rai 2



Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti in una commedia. Un giovane neolaureato deve cercare di reinventare la sua vita.

Il caso Collini, ore 21:20 su Rai 3



L’omicidio di un ricco industriale finisce per travolgere un giovane avvocato d’ufficio.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5



Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:20 su Italia 1



Primo capitolo cinematografico dello spin-off di Harry Potter, con protagonista Eddie Redmayne.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Atalanta-Bayer Leverkusen, ore 21:00 su TV8



Gara valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League tra gli italiani e i tedeschi.

Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:25 su Nove



Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.