Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari all’esercito dell'Ucraina

Secondo Gsa News, la somma pagata da DiCaprio è la più alta finora donata all’Ucraina. Diverse fonti hanno riferito che l’attore avrebbe radici ucraine per via della nonna materna, anche se non è mai stato chiarito - nemmeno dall’interessata - di dove fosse originaria precisamente. Di lei, Helene Indenbirken, nata Yelena Smirnova, si sa che è nata nel 1915 in una città dell’allora Impero russo, forse Odessa o Perm, e che si è poi trasferita con la famiglia in Germania nel 1924.

Le altre star per l’Ucraina

Da Hollywood fra i primi a esporsi nel campo della solidarietà all’Ucraina ci sono stati Mila Kunis e Ashton Kutcher: una delle coppie più celebri del cinema americano, oltre a versare tre milioni di dollari, ha lanciato la campagna GoFundMe "Stand With Ukraine", con l'obiettivo di raccogliere 30 milioni di dollari per aiutare coloro che hanno più bisogno. La Kunis è nata a Chernivtsi, in Ucraina, e si è trasferita con la sua famiglia negli Stati Uniti all'età di 7 anni: "Oggi sono orgogliosamente ucraina", ha detto la star de Il Cigno nero sulla pagina della raccolta fondi. "Gli ucraini - ha aggiunto - sono persone orgogliose e coraggiose che meritano il nostro aiuto nel momento del bisogno". Anche la top model americana Gigi Hadid ha annunciato sui social di voler devolvere le sue entrate dell'ultimo mese a favore di chi soffre le conseguenze della guerra in Ucraina: "Seguendo le orme della mia amica Mica Arganaraz, mi impegno a donare i miei guadagni derivanti dalle sfilate dell'autunno 2022 per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra in Ucraina". Infine, anche J.K. Rowling, l'autrice della celebre saga di "Harry Potter", ha annunciato su Twitter di voler fare una donazione fino a 1 milione di sterline (1,2 milioni di euro) a un ente di beneficenza, Lumos, che ha co-fondato per aiutare i bambini in Ucraina. La scrittrice inglese ha istituito nel 2005 questo ente di beneficenza a favore dell'area di Zhytomyr, a ovest di Kiev, dove oltre 1.500 bambini si trovavano negli orfanotrofi già prima dell'invasione, e ora si trovano sotto attacco da parte delle forze russe.