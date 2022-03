Film stasera in TV da non perdere martedì 8 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 8 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Un Paese quasi perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.

We Want Sex, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sally Hawkins in una commedia ispirata alla storia vera di un gruppo di operaie inglesi che protestarono contro la discriminazione sessuale.

Ti presento i miei, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia cult con Robert De Niro e Ben Stiller. Un ex agente della CIA non vede di buon occhio il nuovo fidanzato della figlia.

Omicidio a Los Angeles, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Mel Gibson e Charlie Hunnam in un’eccentrica commedia Sky Original. Un ex poliziotto indaga su un presunto omicidio di una star della tv.

Film drammatico da vedere stasera in tv

La risposta è nelle stelle, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Scott Eastwood in un film romantico. Due ragazzi di mondi completamente diversi si innamorano.

The Keeper – La leggenda di un portiere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tratto da una storia vera. Durante la prigionia in Inghilterra, un paracadutista tedesco viene notato per la sua abilità tra i pali.

Philomena, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Judi Dench in un intenso biopic premiato al Festival di Venezia. Una donna cerca il figlio che le è stato sottratto 50 anni prima.

Film di azione da vedere stasera in tv

Legacy of Lies – Gioco d’inganni, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Scott Adkins in un adrenalinico action. Un ex agente dell’MI6 viene coinvolto da un giornalista in una grossa indagine.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Il Colosso di Rodi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sergio Leone nel film che segna il suo spettacolare esordio alla regia.

Adele e l’enigma del Faraone, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice.

Film thriller da vedere stasera in tv

The Murder of Nicole Brown Simpson, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Mena Suvari e Nick Stahl nel film sull’omicidio dell’ex moglie di O.J. Simpson.

Il prezzo dell’arte, ore 21:15 su Sky Cinema Per Te

Riccardo Scamarcio, Olga Kurylenko e Lambert Wilson in un thriller. Una fuga di notizie sconvolge 9 traduttori al lavoro su un romanzo.

I programmi in chiaro

Una giusta causa, ore 21:25 su Rai 1

Felicity Jones nella biografia di Ruth Ginsburg, icona del femminismo negli anni ’50.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Liverpool-Inter, ore 21:00 su Canale 5

Ritorno di Champions League tra la squadra inglese e quella di Simone Inzaghi.

Wonder Woman, ore 21:20 su Italia 1

Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Italia’s Got Talent 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

The Italian Job, ore 21:25 su Nove

Mark Wahlberg, Charlize Theron ed Edward Norton nel remake di un noto film d’azione.