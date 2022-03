"The Earth Is Blue as an Orange", i cinema italiani per l'Ucraina

Dall'11 marzo, la Cineteca di Milano insieme a numerose sale in tutta Italia, proietteranno il film della regista e scrittrice ucraina Iryna Tsilyk, "The Earth Is Blue as an Orange", pluripremiato documentario girato nel Donbass. L’incasso delle serate sarà devoluto in beneficenza alle vittime del Paese colpito dalla guerra

Grazie all’iniziativa della Cineteca di Milano e a quella dell’Ambasciata della Repubblica di Lituania e della repubblica d’Ucraina in Italia, insieme a numerose sale in tutta Italia - da Milano e Roma fino a Palermo, tornerà nelle sale dall'11 marzo, il film della regista e scrittrice ucraina Iryna Tsilyk , The Earth Is Blue as an Orange, pluripremiato documentario girato nel Donbass che offre l'opportunità di conoscere meglio il Paese e la cultura ucraina attraverso la vita quotidiana di una famiglia appassionata di cinema e affamata di vita nonostante le bombe e la violenza della guerra.

La sinossi del film

approfondimento

Guerra in Ucraina, muore l'attore e doppiatore Pasha Lee

Hanna, una madre single, e i suoi quattro figli vivono in prima linea nella zona di guerra del Donbass, in Ucraina. Mentre il mondo esterno è fatto di bombardamenti e caos, la famiglia riesce a mantenere la propria casa come un rifugio sicuro, pieno di vita e pieno di luce. Ogni membro della famiglia ha una passione per il cinema, motivandoli a girare un film ispirato alla propria vita in tempo di guerra. Il processo creativo solleva la questione di quale potere potrebbe avere il magico mondo del cinema in tempi di disastro. Come immaginare la guerra attraverso la finzione? Per Hanna ei bambini, trasformare il trauma in un'opera d'arte è il modo migliore per rimanere umani.