Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Courtney Henggeler nel cast della pellicola The Boys In The Boat di George Clooney (FOTO).

The Boys In The Boat, Courtney Henggeler approfondimento The Tender Bar: George Clooney, Ben Affleck e il baby fenomeno The Boys In The Boat è il titolo della fatica cinematografica che vedrà George Clooney nel ruolo di regista, reduce dal successo del film The Tender Bar, nominato alla settantanovesima edizione dei Golden Globe nella categoria Miglior attore non protagonista grazie all’interpretazione di Ben Affleck. Poco fa Deadline ha rivelato il in esclusiva il coinvolgimento di Courtney Henggeler, classe 1978, celebre per aver interpretato la sorella di Sheldon Cooper nella serie The Big Band Theory e Amanda LaRusso in Cobra Kai, produzione targata Netflix con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka nei ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence.

approfondimento The Tender Bar, il trailer del film di George Clooney con Ben Affleck Stando a quanto riportato dal magazine, Courtney Henggeler farà parte del film The Boys In The Boat insieme a un nutrito numero di volti del cinema, ovvero Joel Edgerton, Callum Turner, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Hadley Robinson, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle e Wil Coban.

approfondimento Ticket to Paradise, George Clooney e Julia Roberts volano in Australia The Boys In The Boat sarà basato sull’omonimo libro di Daniel James Brown e racconterà la vittoria della squadra di canottaggio maschile alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. Nessuna notizia per quanto riguarda le riprese e la possibile data di distribuzione.