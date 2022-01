The tender bar: George Clooney, Ben Affleck e il baby fenomeno

Due attori per il giovane J.R.

La trasformazione da ragazzino a adulto copre il periodo dai 9 ai 20 anni di J.R.. Ci sono due attori ad interpretarlo: il giovanissimo Daniel Ranieri e Tye Anderson, visto in molte produzioni importanti a partire dal suo esordio a 11 anni nel film di Terrence Malick “L’albero della vita”: la sua è una carriera tradizionale, fatta di traguardi in sequenza. Daniel Ranieri invece è partito da YouTube ed è rapidamente arrivato a Hollywood proprio con “The tender bar”. La storia di questo giovane talento è sensazionale: Daniel ha 9 anni quando sua madre realizza in casa un video dove il piccolo spiega con linguaggio colorito cosa significa per lui il lockdown. La scena, pubblicata su YouTube, diventa subito virale in America, viene ripresa da un importante talk show televisivo e la registrazione arriva da un amico a Clooney, in cerca dell’interprete del piccolo J.R. per il film in preparazione. Seguono contatti con la famiglia, provino via Zoom e la cosa è fatta: come in un sogno americano in versione social Daniel Ranieri è tra le star di “The tender bar”. Spiega George Clooney: “Quando devi scegliere un ragazzino per un ruolo, conta soprattutto quanto l’interprete sembra vicino al personaggio. E’ più importante anche della qualità della recitazione. Nel video Daniel era molto divertente e aveva una energia positiva, era proprio giusto per quella parte. Ogni scena girata con lui era buona al primo tentativo. E’ stato fenomenale”.