Sonic 2, pubblicato un nuovo trailer del film

Sarà stata l’uscita di The Batman nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a far decidere alla Paramount Pictures di rilasciare il nuovo trailer di Sonic 2? Intitolato Blue Justice , il video ci dà una piccola anteprima sull’attesissima nuova avventura del riccio blu , mostrandoci un inseguimento della polizia, mentre il protagonista imita la voce profonda e austera di Batman: “Sono stato chiamato con molti nomi: vendetta, supernova… ma voi potete chiamarmi (colpo di tosse e “scusate!”) Blue Justice!”

Grazie al nuovo video rilasciato, possiamo osservare un mecha gigante del Dr Robotnik e l’esordio di Knuckles e Tales (con le voci degli attori Idris Elba e Colleen O’Shaughnessey). Il grande debutto di Knuckles al cinema potrebbe avere una storia simile a quella del videogame del 1994, in cui l'echidna rosso è manovrato da Robotnik contro Sonic. L’uscita nelle sale è stata stabilita per il 7 aprile 2022 e la trama sembra destinata a seguire l’idea originale della serie, anche grazie al grande successo già ottenuto dal primo film.

La trama

Ecco la trama ufficiale del lungometraggio animato Sonic 2:

Sonic (voce di Ben Schwartz), dopo essersi stabilito a Green Hills, è pronto per avere una libertà maggiore. Così Maddie (Tika Sumpter) e Tom (James Marsden) acconsentono a lasciarlo da solo a casa mentre partono per le vacanze. Nel momento in cui la coppia lascia la città, il dott. Robotnik (Jim Carrey) fa il suo ritorno in scena, questa volta seguito dall'echidna Knuckles (voce di Idris Elba) e si mettono alla ricerca di uno smeraldo capace di costruire e distruggere l’umanità. Sonic è aiutato dal suo fedele compagno, Tails (voce di Colleen O’Shaugnessey) con cui intraprende un viaggio per trovare lo smeraldo, prima che sia troppo tardi.