Benedict Cumberbatch riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Cinema

Presentato in concorso allla 72.ma Mostrra del Cinema di Venezia, Il potere del cane (The Power of the Dog) film del 2021 scritto e diretto da Jane Campion: per questa pellicola la regista è stata premiata con il Leone d'argento - Premio speciale per la regia. l film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo, scritto da Thomas Savage nel 1967