Sonic, in lavorazione il terzo film

Cresce sempre di più la curiosità per il secondo film dedicato a uno dei protagonisti assoluti del mondo dei videogiochi. Poco fa Deadline ha rilanciato la notizia della realizzazione di un terzo capitolo dedicato a Sonic, in arrivo nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America tra poche settimane, più precisamente l’8 aprile.

Paramount Pictures e Sega Corp hanno annunciato la produzione di una nuova pellicola, insieme a una serie live-action dedicata a Knuckles che vedrà Idris Elba prestare nuovamente la voce al personaggio dopo averlo fatto nel secondo titolo.

Haruki Satomi, CEO Sega, ha rivelato: "Siamo lieti di annunciare che il terzo film per il cinema di Sonic e la prima serie live-action di Sonic per Paramount+ sono in fase di sviluppo. Abbiamo realizzato una partnership eccezionale con Paramount e siamo entusiasti di continuare a espandere con loro il franchise di Sonic the Hedgehog". Haruki Satomi ha aggiunto: "Da oltre trent'anni i fan da ogni angolo del pianeta amano Sonic e non vediamo l'ora di continuare a portar loro esperienze e momenti memorabili per molti anni a seguire".

Alcune settimane fa Paramount Pictures ha distribuito il trailer ufficiale di Sonic 2 - Il film che vedrà il protagonista affrontare Dr. Robotnik. Inoltre, Paramount Pictures ha condiviso anche la sinossi del lavoro, questo l'inizio: "Il riccio blu più amato al mondo è tornato per un'avventura ancora più grande in Sonic 2 - Il film. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è desideroso di dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La sua prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con le capacità di distruggere gli esseri umani".

Il testo poi prosegue: "Sonic si unisce con la sua spalla Tails imbarcandosi insieme in un viaggio in giro per il mondo alla ricerca dello smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate".