Blonde, il film su Marilyn Monroe vietato ai minori di 17 anni

Continua a essere travagliata la storia di Blonde, il biopic su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik (L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Cogan - Killing Them Softly) e interpretato da una Ana De Armas completamente trasformata nei panni della grande star del cinema americano. La pellicola ha infatti ottenuto il rating NC-17 (not considered suitable for children under the age of 17) a causa dei suoi contenuti di sesso e violenza. E sarà uno dei pochi titoli di Netflix vietati a una fetta di pubblico tanto ampia.