The Batman, iniziata la prevendita dei biglietti per anteprima e prima

Al via la corsa al posto in sala per l'uscita di uno dei film più attesi dell'anno, che arriverà in Italia il 3 marzo. Per quella data, alcune sale sono già soldout

Mancano tre settimane all’arrivo nei cinema italiani di The Batman, l’attesissimo film di Matt Reeves con Robert Pattinson a vestire i panni del Crociato col mantello. E sono già state aperte le prevendite per aggiudicarsi un posto a sedere in sala la sera della prima, fissata per il 3 marzo.

Vendite aperte da mezzanotte vedi anche The Batman, il poster italiano del film con Robert Pattinson L’acquisto è possibile a partire dalla mezzanotte e 1 minuto di oggi e chi ha aspettato il mattino avrà avuto una brutta sorpresa (relativa, per la verità), scoprendo che in molte sale i posti per il primo giorno erano già andati soldout.

I POSTER CELEBRATIVI vedi anche The Batman, pubblicata una scena intera del film con Robert Pattinson Naturalmente la programmazione del film andrà avanti per un bel po’, e già ora è possibile prenotare e acquistare un biglietto in anticipo per i giorni successivi. In occasione dell’apertura delle prevendite, Warner ha diffuso anche i poster celebrativi riservati agli spettatori che vedranno il film nei cinema IMAX e Dolby.