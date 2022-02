La mossa del pinguino, il cast del film. FOTO

La mossa del pinguino è un film del 2013 diretto da Claudio Amendola, al suo debutto come regista. Ecco la sinossi: “Preso dallo sconforto per gli anni che passano, Bruno, sposato e con un figlio, non si rassegna all'idea di crescere. Durante una serata con gli amici, scopre la passione per il curling. I quattro decidono di voler partecipare alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e iniziano ad allenarsi come riscatto dalla loro condizione sociale e familiare”. Vediamo attori e personaggi del cast