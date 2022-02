Austin Powers, il Dottor Male torna per uno spot del Super Bowl

In attesa di assistere all’esibizione di Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar all’Halftime Show, General Motors ha condiviso un breve teaser con protagonista l’iconico personaggio di Austin Powers

Pochi giorni all’atteso evento sportivo che ogni anno tiene incollate decine di milioni di persone allo schermo. Il Super Bowl è sicuramente uno degli avvenimenti mediatici più celebri al mondo che nel corso degli anni si è trasformato in un’importante vetrina per i brand; infatti, la finale di football è divenuta un'ottima occasione per dare sfoggio di spot creativi e virali che possano conquistare gli spettatori.

Nelle scorse ore General Motors ha condiviso un breve teaser con il quale ha annunciato il ritorno del Dottor Male, la visione dello spot sarà però possibile soltanto tra qualche giorno.