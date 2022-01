Jumanji 4, al via la produzione

Jumanji The Adventure, la nuova attrazione di Gardaland per il 2022

Poco fa Screen Rant ha riportate le parole con cui il producer Hiram Garcia ha confermato l’inizio dei lavori per il quarto film: “Accadrà. Accadrà di sicuro. Abbiamo davvero una grande visione per il terzo film di Jumanji. Stavamo giusto discutendo dell’idea l’altro giorno. A breve la porteremo a Sony. Ma quel film si farà ”.

Il producer ha poi rivelato che le riprese verranno stabilite in base ai numerosi impegni degli attori: “Come potete immaginare, Kevin è super impegnato con milioni di cose, proprio come Dwayne Johnson. Tutti gli attori sono super impegnati. Quindi il tempismo funzionerà alla grande ma abbiamo davvero una grande idea per il film che stiamo per portare allo studio, probabilmente avrà una sceneggiatura a breve”.