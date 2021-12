Marvel, Evans e Johansson di nuovo insieme in un film del MCU?

Secondo la teoria di un sito specializzato americano, la coppia di attori potrebbe tornare a vestire i panni di Captain America e Vedova Nera in un nuovo progetto top secret. Ecco quali sono gli indizi Condividi

E se Chris Evans e Scarlett Johansson tornassero a vestire i panni di Captain America e Vedova Nera in un nuovo progetto cinematografico che li vedesse insieme? La speculazione che stuzzica la fantasia del fandom del MCU arriva da Murphy’s Multiverse, sito specializzato nelle vicende di casa Marvel. Una teoria, per l’appunto, senza alcuna conferma ufficiale come precisato dallo stesso estensore dell’articolo, ma che tutto sommato si poggia su alcuni indizi che messi insieme sembrano poter comporre un quadro abbastanza coerente. Ecco quali sono questi indizi.

Il progetto Nomad approfondimento Captain America, lo scudo di Avengers: Endgame all'asta Durante l’Investor Day del 2020, i Marvel Studios hanno fatto richiesta formale per la registrazione del marchio “Marvel Studios Nomad”, richiesta reiterata anche quattro mesi fa. Del progetto non si sa ancora nulla ma si conosce l’ispirazione. Nomad è infatti l’identità segreta che Steve Rogers assume nei fumetti a partire dal numero 180 di Captain America and the Falcon, uscito nel 1974, quando Steve lasciò lo scudo per trasformarsi in un nuovo ero clandestino una volta appreso che il governo americano era guidato da Secret Empire. Il personaggio è già stato fonte di ispirazione per i fratelli Russo nella caratterizzazione di Captain America all’inizio di Avengers: Infinity War.

I PROGETTI DI CHRIS EVANS E SCARLETT JOHANSSON approfondimento Chris Evans e Scarlett Johansson saranno insieme in Ghosted Poco dopo la notizia riguardante la registrazione del marchio Nomad, si sono diffuse anche voci su un possibile accordo tra Chris Evans e i Marvel Studios per due progetti che comunque sarebbero slegati dalla saga di Captain America. Più recentemente, Kevin Feige in persona ha rivelato che Scarlett Johansson sta lavorando a un progetto top secret non riferito a Vedova Nera. Insomma, nulla esclude che almeno uno dei due progetti che riguarda Evans sia lo stesso che prevede il coinvolgimento di Scarlett Johansson.

DI COSA POTREBBE TRATTARE IL PROGETTO approfondimento Captain America 4, Anthony Mackie è il nuovo protagonista Se i due dovessero trovarsi ancora uno al fianco dell’altra in un progetto Marvel, è logico che le vicende raccontate debbano risalire a prima dei fatti di Endgame, che hanno visto la morte di Natasha Romanoff e la decisione di Steve Rogers di tornare indietro nel tempo per vivere un’altra vita e tornare nel presente ormai centenario. La finestra da tempo ideale sarebbe quella che va da Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, gli anni dell’allontanamento di Cap dal gruppo dei Vendicatori, della rottura con Tony Stark, della clandestinità. Lo stesso periodo in cui Natasha Romanoff è una latitante ricercata dal segretario di Stato americano per aver violato gli accordi di Sokovia.

I SECRET AVENGERS approfondimento Hawkeye - Occhio di falco: la canzone del musical sugli Avengers Il progetto, prosegue il sito americano, potrebbe in qualche modo trovare le sue basi in una serie di fumetti scritta nel 2010 da Ed Brubaker, Secret Avengers, una run che vede come protagonista proprio Steve Rogers alla guida di un gruppo di eroi tra cui figura anche Vedova Nera, impegnati a combattere diversi villain restando nell’ombra.