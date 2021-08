Chris Evans e Scarlett Johansson saranno insieme in Ghosted

Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva il nuovo progetto che vedrà protagonisti Chris Evans , classe 1981, e Scarlett Johansson ( FOTO ), attualmente entrambi in fase di negoziazione.

Ghosted, la regia sarà di Dexter Fletcher

approfondimento

Chris Evans compie 40 anni: la carriera attraverso i film più famosi

Da un lato Christopher Robert Evans, questo il nome all’anagrafe, dall’altro la collega con cui ha recitato in ben cinque pellicole.

Poco fa il magazine ha rivelato i dettagli del film che riunirà i due artisti, stiamo parlando di Ghosted, la cui produzione sarà targata Apple Studios.

La regia della pellicola sarà affidata a uno dei nomi più altisonanti della settima arte, ovvero Dexter Fletcher, reduce dal grande successo di Rocketman, trionfatore alla settantasettesima edizione dei Golden Globe nelle categorie Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy e Best Original Song, a cui si è aggiunta anche una vittoria agli Academy Awards come Best Original Song.