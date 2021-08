Elizabeth Olsen con Scarlett Johansson sullo scontro con Disney

Ricordiamo però chi tra i due parecchi anni fa pare ci fosse un flirt, quindi il fatto che lui sostenga lei forse è anche un residuo della sua probabile cotta (esiste qualcuno sulla faccia della terra che non abbia una cotta per Scarlett Johansson, del resto? Ma i fortunati che possono andare a cena con lei sono pochi e uno di questi è proprio Sudeikis. Nel gennaio del 2011 i due sono stati colti in flagrante a una cena che il portavoce dell'attrice ha dichiarato essere soltanto “un incontro tra amici” ma che, secondo il magazine "Life and Style", avrebbe invece valicato quei paletti dafriendzone: “Sudeikis le ha preso due volte la mano”, “flirtavano e si guardavano” ha scritto il settimanale statunitense. Ai tempi i due si erano appena lasciati con i rispettivi compagni, lei separatasi dal marito Ryan Reynolds e lui in piena fine della relazione con January Jones).

L'attrice ha continuato, puntualizzando sul fatto che un contratto è cosa sacra, ad Hollywood e non solo. "In fin dei conti è tutta una questione di contratti. Se una cosa è prevista dal contratto bene, altrimenti niente". Tra i colleghi che hanno espresso la propria solidarietà nei confronti di Johansson c'è pure Jason Sudeikis, la star di Ted Lasso, che si è detto d'accordo con la scelta dell'attrice.

Il volto di WandaVision sta quindi dalla parte del volto di Black Widow e si è espressa dandole ragione ed esaltando la sua personalità, che ha definito davvero cool. In occasione di un'intervista con Vanity Fair, la minore delle sorelle/gemelle di casa Olsen ha dichiarato: "Quando ho letto la notizia, ho pensato che Scarlett fosse davvero tosta e, dentro di me, mi sono detta: 'Buon per te, Scarlett!'".

La diva che interpreta Wanda Maximoff/Scarlet Witch nello show televisivo firmato Marvel per la piattaforma di video on demand Disney+ (dettaglio non trascurabile, dato che l'attrice si è espressa a favore della collega nonostante lavori lei stessa per e con Disney) si è schierata dalla parte di Scarlett Johansson circa la battaglia legale tra quest'ultima e il colosso cinematografico.

Le accuse di Scarlett Johansson a Disney

La protagonista del film Black Widow, uscito in sala e su Disney+, ha accusato Disney di non aver rispettato quanto scritto sul contratto circa la distribuzione della pellicola. I legali di Disney hanno intentato un procedimento contro l'attrice con l'accusa di aver attaccato l'azienda solamente per attirare l'attenzione dei media.

La carriera di Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen ha mosso i primi passi sul set quando ancora quasi gattonava... Si fa per dire. Ha incominciato a recitare all'età di 4 anni, prendendo parte a 6 produzioni delle sorelle, le famose gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Tra i ruoli interpretati nei film delle sorelle, ricordiamo piccoli ruoli in Due gemelle nel Far West e nella serie Le avventure di Mary-Kate e Ashley.

Dopo un periodo in cui ha smesso con la recitazione a causa dei continui estenuanti bombardamenti mediatici relativi al disturbo alimentare di sua sorella Mary-Kate, ha ricominciato a lavorare per il cinema recitando in film indipendenti.

Nel 2011 ha partecipato alla pellicola indie La fuga di Martha, un thriller in cui interpreta la protagonista messa a titolo, una ragazza provata a livello mentale dalla permanenza forzata in una setta. Il film e in particolare la sua performance (davvero notevole) hanno riscosso un grande successo di critica e anche di pubblico.

Il plauso è arrivato fin dall'anteprima, al Sundance Film Festival di quell'anno.

Il ruolo di Martha è valso all'attrice una candidatura come miglior interprete emergente ai Gotham Independent Film Awards, una candidatura come miglior attrice protagonista ai Critics' Choice Movie Awards e anche agli Independent Spirit Awards.

Dopo una filmografia costellata di titoli del cinema indipendente, a partire dal 2018 Elizabeth Olsen si è data invece ai blockbuster dedicati ai supereroi, interpretando il ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, entrambi diretti dai fratelli Anthony e Joe Russo e usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Prossimamente la vedremo ancora in quella veste sul grande schermo nell'attesissima pellicolaDoctor Strange in the Multiverse of Madness diretta da Sam Raimi, la cui uscita è prevista per il 2022.

Nel 2021 la sua fama nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet è aumentata ulteriormente grazie alla sua partecipazione sul piccolo schermo alla serie televisiva di successo WandaVision. Elizabeth Olsen ha recitato assieme a Scarlett Johansson in entrambi i suddetti film Avengers diretti dai fratelli Russo. Mentre la Johansson interpretava Natasha Romanoff/Vedova Nera, fa specie che lei impersonasse Wanda, chiamata anche... Scarlet! Tra le due attrici deve esserci proprio un forte feeling insomma.