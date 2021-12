Film stasera in TV da non perdere martedì 7 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 7 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Dracula Untold, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film sulle origini di Dracula con Luke Evans come protagonista. Per fermare gli avversari. Vlad decide di diventare un vampiro.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gene Hackman e Owen Wilson in un action bellico. Un ufficiale americano disobbedisce agli ordini per salvare un pilota precipitato in territorio nemico.

Troy, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Rivisitazione della guerra di Troia del regista Wolfgang Petersen, con Brad Pitt e Orlando Bloom tra i protagonisti.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Oliver Twist, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film tratto da un romanzo di Charles Dickens che racconta l’infanzia di un orfano di Londra.

Film commedia da vedere stasera in tv



La cena di Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti in una commedia tema natalizio, sequel di “Io che amo solo te”.

Sliding Doors, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Gwyneth Paltrow in un film nel quale la vita di una persona si sdoppia in base alla scelta presa.

Il club dei divorziati, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Esilarante commedia francese. Deluso dal tradimento dell’ex moglie, un uomo si unisce a un amico per godere dei piaceri della vita.

Cops 2 – Una banda di poliziotti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Seconda stagine della miniserie originale Sky con protagonista Claudio Bisio e ambientata nel mondo della polizia.

Rock’n Roll, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Guillaume Canet e Marion Cotillard in una commedia. Un attore quarantenne entra in crisi e fa di tutto per sembrare più giovane.

Tutta colpa di Freud, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Claudia Gerini vengono diretti dal regista di “Perfetti Sconosciuti” Paolo Genovese.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Primo capitolo cinematografico dello spin-off di Harry Potter, con protagonista Eddie Redmayne.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Capolavoro della Dreamworks. Un orco deve salvare una principessa che nasconde un segreto.

Film thriller da vedere stasera in tv



In fondo al bosco, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film prodotto da Sky Cinema. Un bambino scompare durante una festa: anni dopo viene ritrovato un ragazzino con lo stesso DNA ma la madre non lo riconosce.

Film biografico da vedere stasera in tv



Le avventure di un matematico, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film biografico sulla figura del matematico ebreo Stanislaw Ulam.

Lovely Boy, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Andrea Carpenzano in un film Sky Original sull’ascesa e il declino di un astro nascente della scena musicale romana.

I programmi in chiaro



C’era una volta Vigata, ore 21:25 su Rai 1

Ninni Bruschetta e Francesco Scianna in un prodotto Rai. Un giovane farmacista torna nel suo paese.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Milan-Liverpool, ore 21:15 su Canale 5

Gara decisiva per l’accesso agli ottavi di Champions League per la squadra di Pioli.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Un Natale con amore, ore 21:30 su TV8

Una donna accetta la proposta di matrimonio del suo fidanzato ma il proprietario di una locanda le farà cambiare idea.

True Lies, ore 21:25 su Nove

Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis in una spy comedy. Un marito apatico è in realtà un agente segreto la cui moglie sarà rapita.