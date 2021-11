Blade, la possibile trama del film Marvel spunta in rete

Tutti i fan Marvel attendono con grande ansia il trailer di Blade, nuova versione cinematografica dell’amato personaggio. Stavolta a interpretarlo sarà Mahershala Ali , che prenderà il posto di Wesley Snipes, ad oggi non coinvolto nel progetto. Non si hanno grandi dettagli sulla pellicola e nessuna idea su quando i Marvel Studios potranno lanciare online un po’ di materiale pubblicitario, come ad esempio poster ufficiali e teaser.

È probabile che si opterà per una strada ben differente rispetto ai film di Blade prodotti in passato. Va da sé, inoltre, che la versione di Mahershala Ali andrà a fronteggiarsi con un universo espanso. Il diurno sarà parte integrante del MCU e non è dunque da escludere il cameo di qualche volto noto.

Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso del 2022. L’arrivo al cinema, invece, potrebbe essere fissato per il 2023 . Informazioni scarne, appunto, nonostante il film sia stato annunciato nel 2019. Da allora tante cose sono cambiate a Hollywood, considerando la grande difficoltà nell’approcciare progetti di vaste dimensioni come questo, data la questione sicurezza.

Blade, trama leak

approfondimento

Marvel, Charlie Cox sarà Daredevil in quattro nuovi progetti

Negli ultimi giorni qualche informazione è trapelata. Il riferimento è a una possibile trama del film. Non è dato sapere, però, se le informazioni siano affidabili o meno, così come se si tratti di una prima versione o definitiva.

Tanto è bastato, però, per esaltare i tantissimi fan nel mondo, che ora possono iniziare a immaginare con concretezza come il personaggio verrà trattato. Ma cos’è accaduto nello specifico? Sono state diffuse online alcune schede di produzione, che contengono una prima sinossi. Sappiamo, da questi documenti, che i Marvel Studios utilizzeranno i Trilith Studios di Atalanta per le riprese, che dovrebbero avere inizio entro l’estate 2022.

Ecco gli accenni alla trama riportati. Eric Brooks, il diurno, è un mezzo umano e mezzo vampiro. Nel tempo ha affinato sempre più le sue capacità di cacciatore. Le sue prede sono i non morti, che a lungo hanno terrorizzato l’umanità. Il protagonista non è divenuto tale col tempo, in seguito a un morso, è bensì nato ibrido umano-vampiro.

La sua è una nascita tragica e la sua esistenza tormentata. Si muove nella notte, scaltro e abile, liberandosi di ogni sorta di vampiri, così da vendicare sua madre. Nel corso degli anni è riuscito a padroneggiare ogni tecnica per avere la meglio contro qualsiasi sorta di mostro. Va da sé che nel film scopriremo quali sono le origini del personaggio. Al tempo stesso assisteremo a numerosi combattimenti contro tante creature, non necessariamente vampiresche.

Blade, le origini del personaggio

Guardando al mondo dei fumetti, Blade è il frutto di una relazione tra un vampiro e un’umana. Il suo nome è Eric Brooks. Sua madre iniziò a trasformarsi in un vampiro dopo poco tempo e per questo fu costretta ad abbandonarlo in un orfanotrofio, così da non costringerlo a seguire il suo destino.

Una volta cresciuto, il giovane scappò dall’istituto, tenendosi in vita tramite furti. Durante un inseguimento si trasformò di colpo in un vampiro. Iniziò dunque a scoprire d’avere i poteri di quelle creature e, al tempo stesso, i loro punti deboli. Allenato da Quincy Harker per controllare la sua sete di sangue, per poi scegliere il suo nome di battaglia: Blade.

Inizia così la sua crociata, nella speranza di poter ritrovare la madre, nel frattempo divenuta una sanguinaria regina dei vampiri. La sua memoria è offuscata dal sangue e non ricorda nulla del suo passato.