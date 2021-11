"Ainbo - Spirito dell'Amazzonia", il film arriva al cinema

Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo, una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice. Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo di uomini pronti a distruggere la foresta pur di arricchirsi, Ainbo capisce di non poter stare a guardare. Inizia così un rocambolesco viaggio attraverso le meraviglie della foresta in compagnia dei suoi strampalati spiriti guida: l’armadillo Dillo e il tapiro Piro, sempre al suo fianco nella avventurosa impresa di salvare l’Amazzonia...

Le parole del regista Jose Zelada

"Una tartaruga gigante che si porta sulle spalle il Rio delle Amazzoni, animali parlanti che insegnano i segreti della foresta pluviale alle amazzoni, spiriti delle piante e alberi madre che guariscono e donano saggezza ai prescelti della giungla. Maledizioni e demoni che proteggono la terra...

Quante stelle nelle storie che nostra madre ci raccontava nella nostra infanzia. Storie che sono rimaste nella mia mente nel corso degli anni, alimentando la mia immaginazione e aiutandomi a creare personaggi magici che si imbarcano in eccitanti avventure in mondi fantastici. Ainbo è il risultato dell'intreccio di un'infinità di racconti magici e della enorme ammirazione per mia madre. E per molti aspetti la nostra protagonista assomiglia a mia madre: l'innocenza, la magia, la fantasia, l'essere figlia di immigrati europei, l'essere la ragazza nata nelle terre degli Shipibo, possedutadallo spirito del giaguaro. Questa è Ainbo.

Oggi l'Amazzonia corre un grave pericolo. Le pratiche illecite di estrazione dal suolo e di abbattimento degli alberi hanno portato alla sparizione di una vasta

parte della foresta pluviale. Questo è il triste contesto della nostra storia. Il mondo di Ainbo è minacciato dalla crescita delle industrie nel suo territorio e sulle sue spalle grava il peso della responsabilità di salvare la sua casa e il mondo intero. Non c'è alcuna debolezza nella fragilità, né nell'avversità. Per far prevalere la giustizia, si può trovare la forza. Dovrai misurarti con i tuoi principi più volte di quante tu possa immaginare e arrivare persino a sacrificare l'amore per un bene più grande."