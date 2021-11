Film stasera in TV da non perdere domenica 14 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 14 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Boys, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Giovanni Storti e Neri Marcorè in una commedia on the road. Quattro membri di una band anni ’70 hanno la chance per tornare sulla cresta dell’onda.

Quo Vado?, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Commedia di Checco Zalone nella quale il protagonista è disposto a tutto pur di non perdere il posto fisso.

2 gran figli di…ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close in una commedia on the road. Due gemelli attraversano l’America alla ricerca del padre biologico.

Alibi.com, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Un uomo si mette a capo di una società che crea alibi per qualsiasi tipo di situazione.

I laureati, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta un film su 4 universitari fuoricorso che condividono problemi e scherzi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La sottile linea rossa, ore 21:15 su Sky Cinema Due



War movie di Terence Malick con Sean Penn e George Clooney. Alcuni Marines devono vedersela contro i giapponesi.

Come pietra paziente – Synguè Sabour, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Una donna afghana si confessa al marito in coma sullo sfondo della Guerra civile.

Film romantico da vedere stasera in tv



Tristano & Isotta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

James Franco in una rivisitazione della celebre love story.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Hunt, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Survival movie targato Blumhouse con Hilary Swank ed Emma Roberts. In una radura, dodici sconosciuti scoprono di esser stati presi di mira da alcuni sadici cacciatori.

Geostorm, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Disaster movie con Gerard Butler. Una terribile catastrofe naturale promette di abbattersi sulla Terra.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Helena Bonham Carter in un’emozionante avventura con un bambino prodigio che effettua un viaggio all’insaputa della famiglia per ritirare un premio.

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Secondo film della saga prequel dell’universo di Harry Potter, con Johnny Depp e Jude Law nel cast.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Raven, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



John Cusack interpreta Edgar Allan Poe in un thriller su alcuni misteriosi omicidi.

Return to sender – Restituire al mittente, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Avvincente thriller psicologico con Rosamund Pike e Nick Nolte. Un’infermiera vittima di aggressione ordisce un piano di vendetta.

Film biografico da vedere stasera in tv



Volevo nascondermi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Elio Germano nel biopic sulla vita del tormentato pittore e artista Antonio Ligabue.

I programmi in chiaro



Cuori, ore 21:25 su Rai 1



Daniele Pecci e Pilar Fogliati in una serie ambientata negli anni ’50 e ’60 a Torino.

ATP Nitto Finals, prima giornata, ore 21:00 su Rai 2



Prima giornata delle Finale di tennis tra i migliori 8 giocatori del mondo ATP.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4



Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

All Togheter Now, ore 21:20 su Canale 5



Michelle Hunziker alla conduzione di questo talent show sulla musica. Dodici cantanti si sottopongono alla competizione.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:20 su Italia 1



Sequel del film “Sherlock Holmes” con Robert Downey Jr. e Jude Law che riprendono i rispettivi ruoli. Stavolta Holmes dovrà affrontare Moriarty.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Formula 1 GP San Paolo, ore 21:30 su TV8



Altra gara del mondiale di Formula 1, questa volta in Brasile.

Anna and the King, ore 21:25 su Nove

Jodie Foster nella vera storia della scrittrice inglese Anna Lenowens che divenne istitutrice dei figli del Re del Siam.