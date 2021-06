2 Single a Nozze, Owen Wilson parla del possibile sequel

2 Single a Nozze, LA PRODUZIONE DEL SEQUEL

approfondimento

Loki, il cast della serie tv Disney con Tom Hiddleston. FOTO

Nei giorni scorsi il magazine The Independent ha rilanciato la notizia secondo cui Owen Wilson e Vince Vaughn sarebbero stati pronti a rivestire i panni di John Beckwith e Jeremy Grey.

Sempre secondo quanto riportato, il film avrebbe anche visto la presenza di Isla Fisher e Rachel McAdams, mentre le riprese avrebbero potuto prendere avvio in Porto Rico quest’estate, più precisamente nel mese di agosto.

La notizia ha immediatamente suscitato grande entusiasmo, tuttavia Owen Wilson (FOTO) ha ora frenato la gioia dei fan aggiornandoli sulla situazione attuale della produzione.

Variety ha intervistato l’attore, classe 1968, che ha rivelato alcuni dettagli sui lavori in corso: “Se tutti quanti ci troveremo d’accordo su una buona idea, allora poi procederemo a fare qualcosa di buono. Ma al momento si tratta tipo di cercare di comprendere quale possa essere l’idea e se si è in grado di far qualcosa per cui ne valga veramente la pena”.