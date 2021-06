2 Single a Nozze, possibile avvio delle riprese per il sequel

Secondo quanto rilanciato dal magazine The Independent , starebbe per alzarsi il sipario sulle riprese del sequel del film con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn .

2 Single a Nozze, il sequel

approfondimento

È luglio 2005 quando la pellicola 2 Single a Nozze arriva sul grande schermo ottenendo ottimi consensi da parte del pubblico e della critica. Poche ore fa il magazine The Independent ha riportato la notizia secondo cui i due celebri volti di Hollywood sarebbero pronti per tornare a rivestire i panni di John Beckwith e Jeremy Grey.

Stando a quanto riportato, Owen Wilson (FOTO) e Vince Vaughn, classe 1970, dovrebbero fare ritorno sul set affiancati da Isla Fisher e Rachel McAdams.

Le riprese dovrebbero prendere avvio nel mese di agosto in Porto Rico, nessuna informazione per quanto riguarda la possibile presenza di Will Ferrell, Bradley Cooper, Christopher Walken e Jane Seymour.

Sempre secondo quanto rilanciato, la produzione del sequel avverrebbe per volontà di HBO Max, nessun dettaglio per quanto riguarda la regia. Non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi sviluppi.