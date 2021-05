Freaky, una clip dalla nuova commedia horror con Vince Vaughn

È quello che succede in Freaky , pellicola targata Blumhouse diretta da Christopher Landon. La commedia horror, il cui arrivo nelle sale è previsto per giovedì 27 maggio, ha per protagonisti il veterano Vince Vaughn e la giovane Kathryn Newton .

Di pellicole sugli scambi di corpi fra persone diverse ne abbiamo già visti molti. Ma di solito si tratta di scambi fra padri e figli, oppure sorelle, o ancora due ragazzi che non si conoscono… insomma, di certo non fra una ragazza qualunque e un pericoloso serial killer.

In attesa di vedere il film al cinema, su Sky.it è disponibile una divertente clip in esclusiva che rende alla perfezione il tono e anche la portata della vicenda raccontata in Freaky, in cui una ragazza non molto popolare a scuola, Millie, ha un incontro ravvicinato con il cosiddetto Macellaio, un temibile assassino. Il giorno dopo, si risvegliano uno nel corpo dell’altro.



Attorno alla pellicola c’è già molta attesa, non solo perché vanta la presenza di un interprete istrionico come Vince Vaughn, ma anche perché la Blumhouse Productions di Jason Blum è diventata, negli anni, garanzia di alta qualità a fronte di budget talvolta molto contenuti (tra i successi recenti della casa di produzione ricordiamo Scappa – Get Out e The Hunt).



Christopher Landon, il regista, si è invece imposto all’attenzione internazionale con pellicole di genere come Il segnato, Auguri per la tua morte e il sequel Ancora auguri per la tua morte.



La vera sorpresa di Freaky è però Kathryn Newton, classe 1997, che dopo aver lavorato al fianco di star come Frances McDormand, Nicole Kidman e Saoirse Ronan in pellicole del calibro di Lady Bird e Tre manifesti a Ebbing: Missouri e nella serie Big Little Lies (scopri tutto sulla serie), ha ora un ruolo da protagonista che le consente di mettere in luce tutte le sue doti attoriali.